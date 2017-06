Heftig traf es die Technologiewerte-Indizes: Der Nasdaq Composite büßte nach zwischenzeitlich noch kräftigeren Verlusten 1,80 Prozent auf 6207,92 Punkte ein und der Nasdaq 100 sackte um 2,44 Prozent auf 5741,94 Zähler ab.

Apple, Microsoft und Co.

Tech-Giganten verlieren an Börsenwert

Die Jagd am US-Aktienmarkt nach immer neuen Bestmarken ist am Freitag ins Stocken geraten. Vor allem die Aktien der großen Technik-Firmen wie Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet und Amazon verloren an Wert.