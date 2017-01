Versicherungsverband

Autos wurden überflutet, ganze Häuser von den Wassermassen auseinandergerissen: Die deutsche Ostseeküste ist von der stärksten Sturmflut seit 2006 getroffen worden. Nun beginnt das Aufräumen – doch wer übernimmt die entstandenen Schäden?

Berlin. Sturmflutschäden werden nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft nur bei einer speziellen Versicherung ersetzt. „Es gibt nur wenige Versicherer in Deutschland, die ausdrücklich Versicherungen für Sturmflutschäden anbieten“, sagte eine GDV-Sprecherin am Donnerstag in Berlin.

Versicherung schützt nur bei Flussüberschwemmungen

Sturmflutschäden wie jetzt an der Ostsee würden von einer Elementarschadenversicherung nicht abgedeckt. Denn die Ostsee werde vom Wind aufgepeitscht und an Land gedrückt. Anders sei dies bei Flussüberschwemmungen, die in der Regel eine Folge von Starkregen seien. In solchen Fällen zahle eine Elementarschadensversicherung. Auch Schäden durch Schneedruck, Lawinen oder einen Vulkanausbruch fallen unter die Elementarschadenversicherung.

Wird ein abgestelltes Auto bei einer Sturmflut überflutet, zahlt laut GDV in der Regel die Teilkasko-Versicherung. Werde ein Dach bei Sturm beschädigt, komme die Wohngebäudeversicherung dafür auf.

Von RND/dpa

