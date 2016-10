Tarifvertrag

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Streik beim Versandriesen Amazon aufgerufen. An fünf Standorten soll die Arbeit niedergelegt werden – der erhoffte Tarifvertrag ist dennoch nicht in Sicht.

Bad Hersfeld. Die Gewerkschaft Verdi lässt im Kampf um einen Tarifvertrag beim Online-Versandhändler Amazon nicht locker: Am Dienstag rief Verdi an fünf Standorten bundesweit erneut dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Betroffen waren die Amazon-Standorte im hessischen Bad Hersfeld, Leipzig (Sachsen), Koblenz (Rheinland-Pfalz) sowie Rheinberg und Werne (beide NRW).

Die Streiks umfassen die Früh- und Spätschicht. In Bad Hersfeld und Koblenz begann der Protest bereits in der Nachtschicht, wie Verdi mitteilte. Nach Angaben von Amazon beteiligten sich rund 940 Mitarbeiter der Frühschicht an dem Streik. Bereits in der Vorwoche war mal wieder in mehreren Versandlagern gestreikt worden, um den Druck auf den weltgrößten Versandhändler zu erhöhen.

Mitarbeiter von Amazon kämpfen für Tarifvertrag

Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger sagte: „Der Druck auf Amazon lässt nicht nach. Amazon muss verstehen, dass sich die Beschäftigten ohne einen Tarifvertrag nicht zufrieden geben werden. Wir fordern das Unternehmen auf, an den Verhandlungstisch zu kommen.“ Das aber verweigert der Branchenprimus beharrlich.

Die Gewerkschaft verlangt in dem seit Jahren schwelenden Konflikt einen Tarifvertrag nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels. Das US-Unternehmen lehnt aber Verhandlungen ab, sieht sich als Logistiker und verweist auf eine Bezahlung am oberen Ende des Branchenüblichen. Deswegen kommt es seit Mai 2013 immer wieder zu Streiks an verschiedenen Standorten bundesweit. Amazon beschäftigt in den Warenlagern mehr als 11.000 Festangestellte, hinzu kommen noch Aushilfen.

