Die Deutsche Bahn erwartet in diesem Jahr im Personenfernverkehr eine Pünktlichkeitsquote von knapp 80 Prozent.

© dpa

Türen schließen früher

So will die Deutsche Bahn pünktlicher werden

Wer nicht rechtzeitig am Bahnsteig ist, der bleibt zurück: Die Deutsche Bahn arbeitet daran, pünktlicher zu werden – dafür will sie die Zugtüren am Bahnhof bis zu eine Minute früher schließen. Auch auf die Gefahr hin, dass Fahrgäste zurückbleiben.