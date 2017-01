Bundesweite Auswertung

Wie hoch die Stromrechnung ausfällt, hängt auch vom Wohnort ab. Das ergab eine bundesweite Auswertung für Familien. Demnach zahlen Verbraucher in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen deutlich mehr als in Niedersachsen.

Heidelberg/Köln. Im Osten Deutschlands haben die Verbraucher im Durchschnitt höhere Stromrechnungen als im Westen. Das berichtet das Online-Vergleichsportal Verivox nach einer bundesweiten Auswertung von Energiepreisen.

Demnach zahlt eine drei- bis vierköpfige Familie in den ostdeutschen Bundesländern 1149 Euro pro Jahr für Strom, in den westdeutschen dagegen 1104 Euro – also 45 Euro weniger. Für den bundesweiten Vergleich nahm Verivox einen Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden (kWh) an.

Auch zwischen den einzelnen Bundesländern stellte Verivox deutliche Unterschiede fest. In Brandenburg zahlten Familien mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden im Durchschnitt 1180 Euro pro Jahr, in Bremen dagegen nur 1054 Euro – also 126 Euro weniger.

Die Ergebnisse für einzelne Bundesländer im Überblick

Die Liste beginnt mit dem Bundesland, in dem die Stromrechnung am höchsten ausfiel:

1. Brandenburg: 1180 Euro / Jahr

2. Mecklenburg-Vorpommern: 1164 Euro / Jahr

3. Thüringen: 1146 Euro / Jahr

4. Hamburg : 1145 Euro / Jahr

5. Berlin: 1140 Euro / Jahr

6. Schleswig-Holstein: 1139 Euro / Jahr

7. Sachsen-Anhalt: 1135 Euro / Jahr

8. Sachsen: 1133 Euro / Jahr

9. Saarland: 1132 Euro / Jahr

10. Rheinland-Pfalz: 1125 Euro / Jahr

11. Baden-Württemberg: 113 Euro / Jahr

12. Nordrhein-Westfalen: 1101 Euro / Jahr

13. Hessen: 1096 Euro / Jahr

14. Niedersachsen: 1088 Euro / Jahr

15. Bayern: 1082 Euro / Jahr

16. Bremen: 1054 Euro / Jahr

Als Ursache für die Preisdifferenzen gelten unterschiedliche Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber. „Sie machen allein etwa ein Viertel des Strompreises aus und sind in den neuen Bundesländern deutlich höher als in den alten“, erkläre ein Verivox-Sprecher.

Von RND/wer