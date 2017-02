Der von Russland verhängte Importstopp für europäisches Schweinefleisch ist nicht rechtmäßig.

© dpa

Importstopp

Russland unterliegt im Schweine-Streit erneut gegen EU

Russlands Importstopp für Schweine aus der EU bleibt illegal. Moskau scheiterte am Donnerstag in der Berufung im Streitschlichtungsausschuss der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf.