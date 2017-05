Oberursel

Rund 180 Feuerwehrmänner kämpften am Sonntagabend gegen die Flammen bei Rolls Royce: Ein Brand im Oberurseler Werk zerstörte das Dach einer Produktionshalle – und verursachte einen Millionen-Schaden.

Oberursel. Ein Feuer hat im Rolls-Royce-Werk in Oberursel bei Frankfurt einen Schaden von einer Millionen Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Brand am Sonntagabend niemand, wie die Polizei in Wiesbaden berichtete. Anwohner waren aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer sei am Abend im Dach einer Produktionshalle für elektrochemische Arbeitsschritte ausgebrochen.

Die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Montag werden sich Brandsachverständige des Landeskriminalamts die Brandstätte ansehen, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte.

Mit einer Drehleiter versuchte die Feuerwehr, die Flammen zu löschen.

Am Dach fanden Ausbesserungsarbeiten statt. Diese könnten den Brand ausgelöst haben, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag. Die Löscharbeiten erwiesen sich für die rund 180 Feuerwehrleute wegen der Gebäudearchitektur als schwierig. Ein Spezialfahrzeug aus Frankfurt kam zum Einsatz. Kurz nach Mitternacht war das Feuer schließlich gelöscht.

Oberursel ist neben Dahlewitz bei Berlin der Hauptstandort des Triebwerksherstellers in Deutschland. An den beiden Standorten arbeiten insgesamt rund 3500 Menschen.

Von RND/dpa

Oberursel