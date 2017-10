Air Berlin wird demnächst in Teilen der deutschen Traditionsfluglinie gehören.

Lufthansa stellt Quartalszahlen vor

Rekordgewinne erleichtern Air-Berlin-Übernahme

Hohe Ticketpreise und ein erholtes Frachtgeschäft bescherten dem Konzern in den ersten neun Monaten des Jahres ein Plus in Umsatz und Gewinn. Zudem winkt der Airline zum Jahresende ein weiterer Bonus.