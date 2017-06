Steht bei Puma nicht auf Platz 1: der Streit-Schuh von Adidas.

Rechtsstreit

Puma unterliegt vor Gericht Konkurrent Adidas

Puma oder Adidas? Was für viele Sportler in einer Grundsatzdebatte endet, mündete am Montag vor Gericht in ein Urteil. Im juristischen Wettstreit erlitt Puma eine Niederlage bei dem Versuch, dem deutschen Konkurrenten den Verkauf eines Schuhs zu verbieten.