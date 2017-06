PROTEST: Verdi fordert mehr Lohn im Handel, sonst drohe Altersarmut.

© Foto: dpa

Tarifkonflikt

Primark in Not, Metro ruft die Polizei

In Niedersachsen läuft die Tarifrunde im Einzel- und im Großhandel. Mit Streiks an zwei Tagen versucht Verdi den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Manche Geschäfte in Hannover hatten da so ihre Not, ihre Kunden zu bedienen. Und einmal rückte gar die Polizei an.