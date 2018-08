Fahräder mit elektrischem Hilfsmotor sind gefragt. Während die gängigen Pedelcs und E-Bikes meist wie recht normale Fahrräder aussehen, setzt Power-Bikes in Hannover auf eine andere Optik: Ihre selbst entworfenen und in einem Keller zusammengeschraubten Modelle haben eher was von Easy-Rider, Chopper, Cruiser.