STEHEN AUF STROM: OB Stefan Schostok, „enercity“-Chefin Susanna Zapreva und DHL-Regionalchef Uwe Völker (von links).

© Foto: Wilde

ELEKTROMOBILITÄT

Post baut in Hannover Elektroflotte auf

Der Zustellverkehr in Deutschland wächst seit Jahren – eine Ende ist nicht in Sicht. Da scheint es logisch, wenn Zustelldienste wie Deutsche Post DHL auf Elektromobilität besonders in den ohnehin mit Abgas und Lärm belasteten Städten setzen. In Hannover hat die Post jetzt die ersten Elektrofahrzeuge im Einsatz – weitere sollen folgen.