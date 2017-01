Am 20. Januar wird Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.

© dpa

Aus Angst vor Trump

Planungsstopp – Ford baut kein Werk in Mexiko

Der Autohersteller Ford verzichtet auf ein neues Werk in Mexiko. Die Pläne für eine 1,6 Milliarden Dollar (1,5 Mrd Euro) teure Fabrik in San Luis Potosi seien gestoppt worden, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. Damit reagiert die Unternehmensspitze auf einen Tweet, in dem Trump dem Auto-Konkurrenten General Motors droht.