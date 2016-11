DPD-Fahrer bekommen Konkurrenz: Per Pilotprojekt will die Nummer zwei im Paketgeschäft neue Möglichkeiten der Auslieferung erproben. Konkret geht es um Roboter und autonom fahrende Lieferwagen. © dpa

Pilotprojekt vor dem Start

Der Paketdienst DPD startet 2017 ein Pilotprojekt, bei dem autonomes Fahren eine entscheidende Rolle spielt. Entsprechend ausgerüstete DPD-Lieferwagen sollen selbstständig eine Parklücke suchen – während der Fahrer das Paket ausliefert. Getestet wird unter anderem in Hamburg.

Hamburg. Der Paketdienst DPD plant in drei deutschen Großstädten die Auslieferung mit fahrerlosen Lastwagen. Das Unternehmen bereitet in Hamburg, Karlsruhe und Ludwigsburg Pilotprojekte vor, sagte ein Firmensprecher dem „Handelsblatt“ vom Donnerstag (Paid). Noch sei keine Auswahl getroffen, mit welchen Fahrzeugen DPD arbeiten will. Das Unternehmen sei „mit bedeutenden Automobilherstellern im Gespräch“, sagte der Sprecher.

Auch Roboter als Paket-Überbringer im Test

Der Paketdienst will mehrere Funktionen testen. Vorstellbar sei etwa, dass die neuen Modelle führerlos eine Parklücke suchen, während der Bote bereits ein Paket übergibt. Erprobt werden solle auch ein Lastwagen, der dem Boten selbstständig von Haus zu Haus folgt.

Das Pilotprojekt beschränkt sich nicht nur auf autonomes Fahren. DPD hat demnach vor Roboter zum Einsatz zu bringen, die die Pakete ganz ohne menschliche Hilfe ausliefern sollen. Der Empfänger soll ihn demnach per Smartphone-Applikation bestellen können.

Deutsche Post testet Streetscooter

DPD untersteht dem französischen Staatskonzern La Poste. In Deutschland wird fast jedes fünfte Paket durch DPD ausgeliefert. Mit 1,6 Milliarden Euro Umsatz ist das Unternehmen die Nummer zwei im Paketgeschäft – hinter DHL.

Auch andere Paketdienste haben vergleichbare Pilotprojekte ins Auge gefasst. Hermes hatte etwa im Sommer angekündigt, Roboter als Boten zu testen. Auch die Deutsche Post testet maschinelle Hilfe: Der Elektrotransporter Streetscooter soll künftig dem Paketboten auf seinem Fußweg zu den Häusern die Straße entlang folgen.

Von afp/RND/zys

