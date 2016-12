In Ostdeutschland wird nach Angaben von Statistikern weiter länger gearbeitet als im Rest des Landes.

Statistik

Ostdeutsche arbeiten am längsten

In Ostdeutschland wird weiter länger gearbeitet als im Rest des Landes: In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen arbeiteten die Menschen 2015 im Durchschnitt 75 Stunden mehr als in Westdeutschland. Das sagt aber nichts über den Fleiß in den betreffenden Ländern aus