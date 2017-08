Expedia-Chef Dara Khosrowshahi wird neuer Chef des Fahrdienstvermittlers Uber.

Wall Street

Neuer Uber-Chef will mit Börsengang warten

Ubers neuer Vorstandschef Dara Khosrowshahi hat einem Zeitungsbericht nach einen Börsengang in den nächsten 18 bis 36 Monaten in Aussicht gestellt. In den vergangenen Monaten machte Uber vor allem durch Führungschaos, Skandale und Rechtskonflikte Schlagzeilen.