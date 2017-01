Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will Arbeitnehmern eine zeitlich befristete Verringerung der Arbeitszeit ermöglichen.

© dpa

Gesetzentwurf

Nahles fordert Recht auf befristete Teilzeit

Mehr als zehn Millionen Beschäftigte in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Doch was ist, wenn Arbeitnehmer auf eine volle Stelle zurückkehren wollen? Ein neuer Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles soll das erleichtern.