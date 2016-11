Von Ritter Sport

Sie glitzert, sie ist rosa und war blitzschnell ausverkauft – die Einhorn-Schokolade von Ritter Sport. Jetzt heizt das Unternehmen den Hype weiter an. Ab Montag haben Schoki-Fans wieder die Chance auf eines der begehrten Exemplare.

Waldenbuch. Immer noch bieten Schokoladen-Fans weit mehr als zehn Euro für die ausverkaufte Sonderedition „Einhorn“ aus dem Hause Ritter Sport – der Handel mit der Süßigkeit bei Ebay boomt. Doch jetzt legt Ritter Sport nach: ab Montag können sich Schokoladen-Liebhaber bis zu elf Exemplare der exotischen Sorte sichern – allerdings nur im Webshop, im „Ritter Sport ShokoShop“ im baden-württembergischen Waldenbuch und in der „Bunten SchokoWelt“ in Berlin. Los geht’s um 15 Uhr. Das kündigte der Süßwaren-Produzent beim Kurznachrichtendienst Twitter an.

Einhörner sind scheue Wesen, aber mit etwas Glück könnt ihr euch am Montag, den 14.11. um 15 Uhr eins in unserem Webshop bestellen. 🦄 pic.twitter.com/w1PqypJQEv — RITTER SPORT DE (@RITTER_SPORT_DE) November 11, 2016

„Da wir möglichst viele von euch noch mit Einhornschokolade glücklich machen und den ebay-Handel auch eindämmen möchten, haben wir in den vergangenen Tagen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine neue Produktion in limitierter Auflage von 150.000 Stück anzuschieben“, hieß es auf dem Blog des Unternehmens.

Eine Nachproduktion sei „viel aufwendiger, als viele vermuten“, erklärte Ritter Sport weiter. Kunden müssten deswegen mit Lieferzeiten von bis zu sieben Wochen rechnen. „Wir geben alles dafür, dass ihr euer Einhorn-Paket noch vor Weihnachten erhaltet“, versprach der Konzern.

"Das haben wir nicht erwartet"

Der Hersteller selbst hatte wohl am wenigsten damit gerechnet, dass seine Kreation aus Joghurt-Schokolade mit Himbeer- und Johannisbeerstückchen so einschlagen würde. „Wir haben zwar mit großer Begeisterung gerechnet, aber das haben wir dann doch nicht erwartet“, schrieb das Unternehmen auf seiner Facebookseite. Auch der Webshop war nach Angaben von Ritter Sport zeitweise nicht erreichbar gewesen.

Tausende Nutzer hatten sich am 1. November, dem „internationalen Tag des Einhorns“, unter dem Hashtag #glittersport über die ausgefallene Idee gefreut. Innerhalb von 24 Stunden war die süße Kreation bereits ausverkauft.

Von RND/dpa