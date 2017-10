Mit der Mehrwegbox in den Supermarkt

Müll vermeiden beim Einkaufen

Erst wurde die Plastiktüte abgeschafft, nun ermöglichen es einzelne Händler ihren Kunden, sich Wurst, Fleisch und Käse an der Frischetheke in den eigenen Behälter packen zu lassen. Deutschlandweit etablieren sich Projekte zur Müllvermeidung.

Berlin. Was in zwölf baden-württembergischen Edeka-Märkten unter der Leitung des Händlers Dieter Heber bereits zur Routine geworden ist, haben jetzt auch drei selbstständige Rewe-Kaufleute im Raum Dortmund begonnen: Anstatt Käse, Fleisch und Wurst wie gehabt in Folie und kleine Extratütchen zu verpacken, bieten die Händler ihren Kunden an, die Ware in selbst mitgebrachte Behälter zu füllen.

Theoretisch hat diese Möglichkeit schon immer bestanden, ihre praktische Umsetzung sorgte jedoch bislang meist für Verwirrung. Ein Selbstversuch im Biosupermarkt um die Ecke ergab: Auch nach der Bitte, den Wurstaufschnitt in die selbst mitgebrachte Plastikdose zu füllen, war der Verkäufer wie immer freundlich und zuvorkommend, wirkte zugleich aber auch etwas überfordert. „Wir unterstützen es, wenn jemand Verpackung einsparen möchte“, sagte er. Aber dann wusste er nicht so genau, wie er den Kassenbon am Behälter befestigen sollte, und fragte sich, ob er wohl alles hygienisch korrekt mache.

Und was ist mir der Hygiene?

Auch die Führung der Rewe Gruppe reagiert zunächst mit Zurückhaltung: „Auf Kundenwunsch und in Eigeninitiative“ hätten die Rewe-Märkte die Aktion gestartet, bestätigt eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage. Nun müssten Kunden, Kaufleute sowie die Lebensmittelüberwachungsbehörden Erfahrungen damit sammeln. „Denn es gibt bundesweit keine einheitliche Empfehlung dazu, ob oder in welcher Form eine Annahme von mitgebrachten Behältern und die Befüllung durch das Verkaufspersonal erfolgen darf.“

Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe kennt diese Problematik. Zugleich stellt er klar: „Grundsätzlich gibt es in Deutschland kein Verbot, sondern lediglich ein paar Dinge, die man beachten sollte. Das Personal sollte unter anderem darauf achten, dass der Behälter sauber und leer ist und dass er nicht mit anderen Geräten in Berührung kommt.“ In jedem Fall sei es zu empfehlen, sich an die zuständigen Behörden für Lebensmittelsicherheit zu wenden und vor Ort den ganzen Ablauf gut zu dokumentieren, um den hygienisch einwandfreien Umgang mit dem privat mitgebrachten Behälter belegen zu können.

Wie der baden-württembergische Edeka-Kollege haben die Rewe-Kaufleute in Nordrhein-Westfalen darum ein einfaches Verfahren etabliert, um alle Hygienevorgaben einzuhalten: Der Kunde stellt seine mitgebrachte Box auf ein spezielles Tablett, das Verkaufspersonal nimmt es entgegen und befüllt die Dose mit der gewünschten Menge an Aufschnitt. Schließlich bekommt der Kunde das Tablett zurückgeschoben und verschließt den Behälter. So soll gewährleistet werden, dass nichts, was der Kunde selbst mitbringt, in den Bereich hinter der Theke gelangt.

Günstigerer Kaffee im Mehrwegbecher

Ähnlich funktioniert das Prinzip der Better-World-Cup-Bewegung, einer Berliner Initiative der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, der Stadtreinigung und verschiedener Unternehmen und Institutionen aus Umwelt und Wirtschaft. Ihr Ziel ist es, möglichst viele Menschen zur Nutzung von Mehrwegbechern zu animieren und die Verkaufsstellen zu überzeugen, ihre Heißgetränke bei Befüllung zu einem günstigeren Preis anzubieten. In mehr als 500 Filialen in Berlin, darunter die Bäckereikette Steinecke sowie die Biosupermarktketten Denn’s und Bio Company, können Kunden sich mittlerweile Kaffee und andere Heißgetränke in den selbst mitgebrachten Becher abfüllen lassen. Und die Anzahl an teilnehmenden Unternehmen wächst.