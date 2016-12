Unter Niedriglohn wird ein Bruttostundenlohn von zehn Euro verstanden, das entspricht einem Monatslohn von 1.993 Euro für einen Vollzeitbeschäftigten.

Zehn Euro pro Stunde

Mehr als jeder Fünfte arbeitet für Niedriglohn

In Deutschland arbeitet mehr als jeder fünfte Beschäftigte für einen Niedriglohn von weniger als zehn Euro in der Stunde. In den ostdeutschen Bundesländern trifft das sogar auf jeden dritten Beschäftigten zu.