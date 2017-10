© dpa

Übernahme

Lufthansa unterschreibt Kaufvertrag für Air Berlin

Die Lufthansa übernimmt große Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Beide Unternehmen unterzeichnen am Donnerstag einen entsprechenden Kaufvertrag, wie Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag in Berlin ankündigte. Für 12 Uhr sei der Notartermin geplant.