Am Mittwoch sagte die Lufthansa bundesweit rund 900 Flüge ab.

Piloten-Streik

Lufthansa streicht abermals Hunderte Flüge

Gähnende Leere an vielen Lufthansa-Schaltern: Weil die Airline wegen des Piloten-Streiks auch in München Hunderte Flüge streichen musste, ging es dort am Mittwoch deutlich ruhiger zu als sonst. Das dürfte auch am Donnerstag so weitergehen.