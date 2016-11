Die Flugzeuge der Lufthansa bleiben am Mittwoch am Boden. Die Piloten der Fluggesellschaft streiken.

© Boris Roessler

Deutschlandweit

Lufthansa-Piloten streiken am Mittwoch

Die Piloten der Lufthansa wollen an diesem Mittwoch den Flugverkehr der Gesellschaft komplett bestreiken. Das kündigte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Montag in Frankfurt an.