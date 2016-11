Die Piloten der Lufthansa streiken Mittwoch und Donnerstag.

Arbeitskampf ausgeweitet

Lufthansa: Piloten-Streik trifft Zehntausende

876 Flüge fallen aus, rund 100.000 Passagiere sind betroffen – am Mittwoch streiken die Lufthansa-Piloten. Auch am Donnerstag bleibt ein großer Teil der Lufthansa-Maschinen am Boden.