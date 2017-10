Das Onlineshopping vermiest den Warenhäusern in den Innenstädten die Geschäfte.

© dpa

Schlechte Geschäfte

Kaufhof will Mitarbeitern Löhne kürzen

Die Warenhäuser in Deutschland stehen schon lange schlecht da. Nun ist klar: Die Geschäfte der Kette Kaufhof laufen so mies, dass die Mitarbeiter künftig weniger verdienen sollen. Um ihre Jobs zu sichern, will Kaufhof einen neuen Tarifvertrag aushandeln. Und der sieht harte Einschnitte vor.