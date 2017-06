IM FOKUS VON VERDI: in Hannover werden Obi-Märkte bestreikt.

EINZELHANDEL

Kampf um Tarif für alle: Streik trifft Obi & Co.

Aktuell wird um neue Tarife im Einzel- sowie Groß- und Außenhandel gerungen. Die Gewerkschaft macht Druck und ruft etwa in Hannover auch tariflose Firmen zum Streik auf – bei Obi, New Yorker und Toys R Us.