Ab dem 1. Januar 2018 wird Italien keine 1- und 2-Cent-Münzen mehr prägen.

Zu teuer

Italien schafft 1- und 2-Cent-Münzen ab

Die 1- und 2-Cent-Münzen waren in Italien nicht besonders beliebt. Als zu klein und unhandlich und teuer in der Herstellung wurden sie lange kritisiert. Nun zog die Regierung in Rom Konsequenzen.