Gläserne Manufaktur

In Dresden läuft ab April der neue E-Golf vom Band

In der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden wird künftig wieder produziert. Von April 2017 an rollt in der sächsischen Landeshauptstadt der neue E-Golf vom Band.