Immer mehr EU-Bürger verlassen Großbritannien – vor allem aus den EU-8-Staaten.

Zehn-Jahres-Hoch

Immer mehr EU-Ausländer verlassen Großbritannien

Nach dem Brexit-Votum geht die Netto-Einwanderung in Großbritannien deutlich zurück. Das liegt vor allem an EU-Ausländer: Laut britischer Statistikbehörde haben in den letzten zwölf Monaten mehr als 30.000 Menschen die Insel verlassen. Die Daten zeigen auch, aus welchen Ländern diese Bürger stammen.