IT-Konzern

Das IT-Unternehmen IBM will in den USA 25.000 neue Jobs schaffen. Das kündigte die Chefin Ginni Rometty an. Außerdem will der Konzern eine Milliarde US-Dollar in Aus-und Weiterbildung investieren.

New York. Das Vorhaben solle in den kommenden vier Jahren in den USA umgesetzt werden, schrieb IBM-Chefin Ginni Rometty am Dienstag in einem Beitrag für die Zeitung „USA Today“. Im selben Zeitraum werde der Konzern zudem eine Milliarde US-Dollar (rund 941 Mio Euro) in Aus- und Weiterbildung seiner US-Beschäftigten investieren.

6000 Fachkräfte sollten bereits 2017 eingestellt werden, hieß es. Viele der neuen Jobs setzten weder einen klassischen Universitätsabschluss, noch Fortbildungen voraus, erklärte Rometty. Viel wichtiger seien für den Job relevante Fähigkeiten wie etwa der Umgang mit „cloud computing“.

Trump trifft hochkarätige ITler

Trump will am Mittwoch mit hochkarätigen Vertretern aus dem Silicon Valley zusammenkommen - darunter auch Rometty. Ein zentrales Thema soll Medienberichten zufolge die Schaffung neuer Jobs in den USA sein. Trump hatte die Tech-Konzerne - allen voran Apple - aufgefordert, mehr Produktion in die Heimat zu bringen.

Unter anderem sollen den Berichten zufolge die Chefs von Apple, Microsoft, dem Google-Dachkonzern Alphabet, Amazon und Tesla - Tim Cook, Satya Nadella, Larry Page, Jeff Bezos und Elon Musk - dabei sein. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg schickt demnach seine Geschäftsführerin Sheryl Sandberg.

Von RND/dpa/are

