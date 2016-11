Hype um „Einhorn-Schokolade“ wird absurd

Verkaufsschlager von Ritter-Sport

Mit der Sonderedition „Einhorn“ und dem Hashtag #glittersport hat der Schokoladen-Fabrikant Ritter Sport einen Hype ausgelöst – den selbst der offizielle Ausverkauf nicht stoppt. Auf Ebay wird eine 100-Gramm-Tafel zu immer höheren Preisen gehandelt.

Waldenbuch. Sie sind auf Jutebeuteln, T-Shirts und sogar auf Kondomen zu sehen: Einhörner. Der Schokoladen-Hersteller Ritter Sport ist auf diesen Trend aufgesprungen – und hat damit einen Volltreffer gelandet.

Die am 1. November um 10 Uhr vorgestellte Sonderedition „Einhorn“ war bereits weniger als 24 Stunden später ausverkauft.

#glittersport verbreitet sich rasant

Vom Interesse der Kunden wurde Ritter, das die genaue Stückzahl nicht verraten wollte, offenbar überrascht – der Online-Shop war zeitweise lahmgelegt. „Wir haben zwar mit großer Begeisterung gerechnet, aber das haben wir dann doch nicht erwartet“, schrieb Ritter auf seiner Facebookseite.

Ein Erklärungsgrund: Der von Ritter in den sozialen Netzwerken lancierte Hashtag #glittersport wurde von zahlreichen Nutzern aufgegriffen – die prompt die Bewerbung der Schokolade übernahmen. In der Folge war manch Schokoladenfreund so begeistert, dass er sich gleich einen Jahresvorrat besorgte.

So etwa dieser User, der von seinem Besuch bei einem der beiden Verkaufsshops gleich mehr als zwei Dutzend Tafeln mitbrachte.

Verkaufsschlager bei Ebay

Vorbei ist der Hype um die Einhorn-Schokolade nach dem Ausverkauf noch längst nicht: Die mit dem Motto „Quadratisch, magisch, gut“ von Ritter beworbenen Sonderedition wird nun zum Verkaufsschlager bei Ebay – zu alles andere als süßen Preisen.

Wenige Stunden nach dem offiziellen Ausverkauf wurden einzelne Tafeln der „Einhorn“-Schokolade zum Stückpreis von 20 Euro gehandelt, was andere verärgerte.

Ihr seid doch verrückt. Wer will 2 Tafeln RitterSport Schoki für 40 Eur?!? Ok, es ist ein Einhorn auf der Verpackung https://t.co/DF5yPO7JNc — Verena Gründel (@View85) November 2, 2016

Das ist zehnmal teurer als der offizielle Verkaufspreis im Online-Shop von Ritter, wo für 100 Gramm der weißen Joghurt-Schokolade mit Himbeer- und Johannisbeerstückchen 1,99 Euro verlangt wurden.

Ritter hält sich Nachproduktion offen

Offenbar ist das noch nicht der Höhepunkt des Hypes. Am Donnerstagvormittag boten Ebay-Nutzer für eine einzelne Tafel mehr als 32 Euro.

Ritter hält sich zum Hype bislang bedeckt. Per Twitter teilte das Unternehmen lediglich mit, dass man prüfen wolle, ob eine Nachproduktion möglich ist. Man könne allerdings nichts versprechen.

Zumindest die Verkäufer, die auf Ebay derzeit gut an der Schokolade verdienen, dürfte das freuen.

Von RND/zys

Waldenbuch