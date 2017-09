Hunderttausende Herzschrittmacher müssen zum Update

Hackerangriffe möglich

Ein Alptraum könnte für viele Patienten mit Herzschrittmachern der Firma Abbott wahr werden. Aufgrund einer Sicherheitslücke können Hacker auf die lebenswichtigen Geräte zugreifen – und schweren Schaden anrichten. Der Software-Fehler soll mit einem Update geschlossen werden.

Hannover. Hunderttausende Patienten mit Herzschrittmachern des Pharmakonzerns Abbott müssen weltweit zum Update ihrer Geräte ins Krankenhaus. Eine Sicherheitslücke könnten dazu führen, dass die Geräte gehackt werden. Darauf weist das Unternehmen auf seiner Internetseite hin. Hacker könnten den System-Fehler theoretisch ausnutzen, um die Geschwindigkeit der Herzschrittmacher zu verändern oder die Batterien zu entleeren. Bisher sei dem Unternehmen allerdings kein solcher Fall bekannt.

Diese Geräte sind betroffen

In Deutschland sind rund 12.000 Geräte des Herstellers St. Jude Medical betroffen, wie eine Sprecherin von Abbott am Freitagmorgen auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) sagte. Bei den betroffenen Herzschrittmachen handelt es sich um die Modelle Accent SR RF, Anthem RF, Accent MRI, Accent ST, Accent DR RF, Assurity, Assurity MRI, Allure RF sowie Allure Quadra RF und Quadra Allure MP RF. Abbott hatte das Unternehmen im Januar diesen Jahres übernommen. Mit einem Software-Update soll die Sicherheitslücke nun geschlossen werden, „um das Risiko zu reduzieren, dass Patienten durch potenzielle Schwachstellen in der Internetsicherheit gefährdet werden“, heißt es bei der US-Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (FDA).

Die Notwendigkeit eines Updates für ihr Gerät sollten Patienten beim nächsten Vorsorgetermin im Krankenhaus klären. Die neue Software könne dann bei der nächsten planmäßigen Untersuchung durchgeführt werden und dauert nach Angaben des Herstellers rund drei Minuten. Weil die Geräte per Funk gesteuert werden können, ist eine Operation ist nicht notwendig.

Herzschrittmacher funktioniert auch ohne Update

Während des Prozesses wird das Gerät kurzzeitig in den Backupmodus versetzt, lebenserhaltende Maßnahmen werden laut Abbott aufrechterhalten. Für das Update werde ein mit einem Computer verbundener Stab über den Herzschrittmacher gehalten. So könne der Arzt die aktuellen Einstellungen überprüfen und gegebenenfalls anpassen, erklärte die Sprecherin den Prozess dem RND. Der Herzschrittmacher funktioniert auch ohne das Update einwandfrei, versichert Abbott betroffenen Patienten. Von einer vorsorglichen Entfernung rät das Unternehmen ab.

Doch es gibt auch Risiken, gibt das Unternehmen zu bedenken. So sei es möglich, dass das Gerät aufgrund eines unvollständigen Updates wieder auf eine vorherige Version zurückgesetzt wird. Auch die aktuellen Einstellungen könnten gelöscht werden. Dass das Gerät komplett ausfällt sei mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,003 Prozent extrem gering.

Die neue Software ist seit dem 29. August verfügbar. Herzschrittmacher, die im August hergestellt wurden, seien bereits mit der neuen Software ausgeliefert worden, heißt es. Weltweit sind es 745.000 betroffene Herzschrittmacher. Darunter 465.000 in den USA, wie die FDA mitteilte.

