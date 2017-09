169,2 Billionen Euro Vermögen besitzen die privaten Haushalte weltweit.

© dpa

Allianz-Vermögensstudie

Hier besitzen die Menschen das größte Vermögen

Die Menschen haben weltweit so viel Vermögen wie noch nie. In welchen Ländern die Bevölkerung laut „Global Wealth Reports 2017“ der Allianz am meisten Geld besitzt und wie Deutschland im internationalen Vergleich abschneidet, sehen Sie hier.