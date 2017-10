Hersteller ruft Hähnchen-Nuggets von Penny zurück

Köln. Der Lebensmittelhersteller Vossko aus Nordrhein-Westfalen hat seine „Landmark Hähnchen Nuggets“ zurückgerufen. Das teilte das Unternehmen auf seiner Webseite mit. Betroffen seien alle Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.07.2018.

Der Hersteller hat diese Hähnchen-Nuggets zurückgerufen. Quelle: Hersteller

Bei der Produktion könnten die Verpackungen der Nuggets vermischt worden sein, hieß es in der Pressemitteilung. Dabei könnte ein anderes Produkt mit dem Namen „Backteignuggets“ in die Packungen geraten sein. Diese Ware enthält laut Hersteller Molkenpulver, Senf und Sellerie. Bei Personen, die eine Unverträglichkeit gegen eines der Lebensmittel haben, kann der Verzehr zu allergischen Reaktionen führen. Die rückgerufene Waren kann in jedem Penny-Markt zurückgegeben werden.

Von RND/mkr