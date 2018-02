KLEBT: Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette und OB Stefan Schostok bringen an einem Fahrzeug mit Hybridantrieb einen „Hannover stromert“ Aufkleber an.

© Foto: Villegas

Elektromobilität in Hannover

Stadt will E-Autozahl bis 2020 verzehnfachen

Was tun, wenn man nicht wirklich viel tun kann? Diese Frage hat die Stadtverwaltung Hannovers jetzt für sich beantwortet, und zwar in Sachen Luftqualität und Elektromobilität, gebündelt in einem Katalog von 37 Maßnahmen, dargelegt auf 122 Seiten, angehängt an eine Beschlussdrucksache für den Stadtrat, am Montag den Medien vorgestellt.