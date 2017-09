HTC kriselt stark. Von Google bekommt der Hersteller eine dringende Geldspritze. Doch dafür wechseln Mitarbeiter und Patente zum Suchmaschinenkonzern.

Google kauft HTC seine Experten ab

Google holt sich Verstärkung ins Haus. Der Konzern kauft dem Handy-Hersteller HTC mehrere Hundert Mitarbeiter und Patente ab. Dafür nimmt Google 1,1 Milliarden Euro in die Hand. Will das Unternehmen aggressiv in den Smartphone-Markt einsteigen?