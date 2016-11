Das Bundesverfassungsgericht hat den in Bayern besonders strikten Feiertagsschutz des Karfreitags gekippt.

„Heidenspaß-Party“

Gericht kippt Bayerns striktes Tanzverbot an Karfreitag

Öffentliche Partys sind an „stillen“ Feiertagen in Bayern verboten, am Karfreitag erst recht. Aus Protest meldete der Bund für Geistesfreiheit die „Heidenspaß-Party“ an und kämpfte sich durch alle Instanzen bis vor das Bundesverfassungsgericht – mit Erfolg.