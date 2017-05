WIRD IN HANNOVER SELTENER: Geldautomat, der 5-Euro-Noten ausgibt.

Banken

Geldautomaten geben kaum noch Fünfer raus

Manche Menschen haben gern auch mal Fünf-Euro-Scheine in ihrer Geldbörse. Das wird zumindest beim Abheben an den Geldautomaten in Hannover schwierig bis unmöglich: Immer weniger Geräte werden mit den kleinen Scheinen bestückt.