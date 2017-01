My-Right-Gründer Jan-Eike Andresen hat die 90-seitige Klageschrift gegen VW beim Landgericht Braunschweig eingereicht.© dpa

| Inken Hägermann

VW

Geld für deutsche VW-Kunden?

Die Zahlen wiegen schwer. 2,6 Millionen Kunden in Deutschland sind vom VW-Dieselskandal betroffen, in Europa rund acht Millionen. Sie alle sind die Zielgruppe des Rechtsdienstleister My-Right, der in Kooperation mit der renommierten US-Kanzlei Hausfeld Volkswagen zur Zahlung von Schadenersatz auch an deutsche und europäische Kunden zwingen will.