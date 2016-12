Chancen und Risiken

Wahlen in wichtigen Euro-Ländern, Amtsantritt von US-Präsident Trump, Beginn der Brexit-Verhandlungen: Das Jahr 2017 verspricht turbulent zu werden. Welche Folgen hat das für die deutsche Konjunktur?

Frankfurt/Main. Der Welthandel schwächelt, das Brexit-Votum und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten verunsichern die Wirtschaft. In Italien steht die neue Regierung Paolo Gentiloni vor enormen Herausforderung und 2017 stehen Wahlen in wichtigen Euro-Ländern an, darunter Frankreich und Deutschland. Was spricht für eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs in Deutschland im kommenden Jahr und was dagegen?

CHANCEN

STARKE BINNENWIRTSCHAFT: Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Verbraucher sind in Konsumlaune. Schon seit einigen Quartalen wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland vor allem vom Konsum im Inland getragen. „Auf der positiven Seite der wirtschaftlichen Bilanz stehen das kräftige Beschäftigungswachstum, die rückläufige Arbeitslosigkeit, die steigenden Realeinkommen und der wachsende Konsum sowie der robuste Export“, argumentieren Volkswirte der Allianz.

INFLATION: Trotz des jüngsten Anstiegs ist die Teuerungsrate in Deutschland immer noch vergleichsweise niedrig. Da die Lohnabschlüsse über der Preissteigerung liegen, haben die Beschäftigten unter dem Strich mehr im Geldbeutel. Das kann den Konsum ankurbeln. Zwar dürften die Zeiten von Inflationsraten bei null vorbei sein, doch einen rasanten Anstieg der Verbraucherpreise erwarten Ökonomen nicht. Die Bundesbank rechnet für 2017 mit einer Inflationsrate von 1,4 Prozent nach 0,3 Prozent in diesem Jahr.

EUROKURS: Die Gemeinschaftswährung schwächelte zuletzt gegenüber dem Dollar. Für exportorientierte Firmen kann ein niedrigerer Euro-Kurs eine Art kostenloses Konjunkturprogramm sein. Sie können Autos, Maschinen und andere Produkte „Made in Germany“ im Dollarraum oder in Ländern, die ihre Währung an den Greenback koppeln, tendenziell billiger anbieten. Das kann die Nachfrage ankurbeln. Zudem steigen im Ausland erzielte Einnahmen bei der Umrechnung in Euro. Nach Einschätzung der Deutschen Bank könnte der Euro bis Ende 2017 auf 0,95 Dollar sinken. „Die zunehmende Zinsdifferenz zwischen Europa und Amerika wird im Jahresverlauf zu Kapitalflüssen Richtung USA führen“, argumentiert Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden.

RISIKEN

BREXIT-VERHANDLUNGEN: Die Verhandlungen über einen Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union sollen im Frühjahr beginnen. Die Strategie der konservativen britischen Regierung unter Premierministerin Theresa May ist nach wie vor unklar. Vor allem Deutschlands Exportunternehmen sind seit dem Brexit-Votum vom Juni in Sorge. Großbritannien ist der drittgrößte Einzelmarkt für Waren „Made in Germany“. „Die anstehenden Brexit-Verhandlungen, das Ergebnis der US-Wahl und der zunehmende Populismus in Europa lasten auf der Stimmung. Das wird sich 2017 negativ im Wirtschaftsklima und im Wachstum niederschlagen“, argumentiert DZ-Bank-Chefvolkswirt Stefan Bielmeier.

NEUER US-PRÄSIDENT: Donald Trump zieht am 20. Januar als 45. US-Präsident ins Weiße Haus. Der Republikaner hatte im Wahlkampf gegen Freihandelsabkommen gewettert und sich für höhere Zölle für wichtige Handelspartner ausgesprochen. Das könnte den schwächelnden Welthandel zusätzlich belasten und exportorientierte Volkswirtschaften wie Deutschland empfindlich treffen. Zugleich kündigte Trump massive Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur an. Das könnte die Konjunktur in der weltgrößten Volkswirtschaft ankurbeln. Deutsche Unternehmen könnten von steigender Nachfrage profitieren.

ZUKUNFT DES FREIHANDELS: Trump will schon am ersten Arbeitstag das transpazifische Handelsabkommen TPP kippen. TPP ist ein Vorbild auch für das noch nicht fertig ausgehandelte Abkommen TTIP der USA mit Europa, dessen Abschluss vorerst auf Eis liegt. „TTP und TTIP sind mehr oder weniger tot“, meinen Allianz-Volkswirte. Befürworter argumentieren, Handelsabkommen stärkten die europäische Wirtschaft, sorgten für Wachstum und neue Jobs durch den Wegfall von Zöllen und anderen Handelshemmnissen.

ZINSWENDE: Sollte die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöhen, könnte das die Konjunkturerholung abwürgen, denn Kredite für Verbraucher und Unternehmen würden dadurch teurer. Anzeichen für eine Zinswende gibt es derzeit im Euroraum zum Leidwesen der Sparer allerdings nicht. Die EZB verlängerte erst kürzlich ihr milliardenschweres Kaufprogramm für Staatsanleihen und andere Wertpapiere um neun Monate bis mindestens Ende Dezember 2017. Auch nach einem Ende der Käufe würden die Zinsen noch lange niedrig bleiben, betont EZB-Präsident Mario Draghi immer wieder. Anders dagegen in den USA: Die US-Notenbank Fed erhöhte am Mittwoch ihren Leitzins erstmals seit einem Jahr leicht um 0,25 Prozentpunkte. Der Leitzins bewegt sich damit künftig in einem Korridor zwischen 0,5 und 0,75 Prozent.

CHINA: Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft steckt im Umbau. Die wirtschaftliche Situation im Reich der Mitte bewerten deutsche Firmen als „eine der schwierigsten innerhalb der letzten Jahre“, wie Lothar Herrmann, Präsident der deutschen Handelskammer (AHK) in China, jüngst sagte. Vor allem Deutschlands Exporteure bekommen das deutlich zu spüren. Auch im kommenden Jahr dürften die Ausfuhren von Maschinen und Anlagen „Made in Germany“ in das Land sinken, befürchtet beispielsweise der Branchenverband VDMA.

Jobvermittler blicken positiv auf das Jahr 2017 Jobvermittler sehen nach wie vor keine Warnsignale für eine Trendwende am Arbeitsmarkt. Der Beschäftigungsaufschwung laufe 2017 weiter, aber vorerst mit gedrosseltem Tempo, prognostizierten die Chefs der 156 deutschen Arbeitsagenturen in einer monatlichen Umfrage des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Die anziehende Konjunktur biete gute Voraussetzungen dafür, dass der seit Sommer ins Stocken geratene Beschäftigungsaufbau wieder in Schwung komme, fasste IAB-Forscher Enzo Weber das Ergebnis der Umfrage zusammen. Auch im neuen Jahr werde es weitere Arbeitslosmeldungen von Flüchtlingen geben, betonte er. „Man kann davon ausgehen, dass derzeit rund die Hälfte der Flüchtlinge beispielsweise aufgrund der Teilnahme an Integrationskursen noch nicht am Arbeitsmarkt angekommen ist“. Günstig sei, dass seit 2009 immer weniger Menschen aufgrund von Entlassungen arbeitslos würden. Die Chancen von Arbeitslosen lägen dagegen nur auf moderatem Niveau. Die Zahl offener Stellen steige aber an. Das IAB-Arbeitsmarktbarometer fiel im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte auf 103,1 Zähler. Die Skala dieses Frühindikators reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung).

