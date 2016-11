Fluggäste der Lufthansa müssen sich schon wieder auf Flugausfälle einrichten.

Lufthansa und Eurowings

Flugstreik: Was Passagiere nun wissen sollten

Sowohl bei der Lufthansa als auch bei Eurowings sind neue Streiks angekündigt: Zunächst will am Dienstag das Kabinenpersonal bei Eurowings streiken, am Mittwoch wollen die Piloten bei der Lufthansa die Arbeit niederlegen. Was sollten Reisende tun?