Eurowings-Flugbegleiter streiken am Donnerstag in Düsseldorf und Hamburg.

© dpa

Eurowings und Germanwings

Flugbegleiter-Streik: Was Kunden jetzt wissen müssen

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will am Donnerstag bei den Lufthansa-Billigtöchter Eurowings und Germanwings unter anderem die Standorte Hamburg, Hannover und Berlin bestreiken. Was Passagiere jetzt wissen müssen.