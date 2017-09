Flugausfälle durch Piloten-Streik bei Air-Berlin

Nach Verhandlungsabbruch

Air-Berlin-Piloten kämpfen mit aller Macht um ihre Existenz. Nachdem Gespräche zum Übergang der Piloten auf den potenziellen neuen Käufer abgebrochen worden sein sollen, über die Piloten jetzt die Revolte. Viele Flüge sind schon ausgefallen. Weitere werden folgen.

Berlin. Am Dienstagmorgen sind bereits 60 Air-Berlin-Flüge mit rund 7000 Passagieren ausgefallen. Weitere werden folgen. So gut wie alle Air-Berlin-Flieger werden am Dienstag am Boden bleiben. Dazu drohen weitere 42 von Air-Berlin betrieben Maschinen von Eurowings und Austrian auszufallen.

Hintergrund seien gescheiterte Verhandlungen über den Übergang von rund 1200 Air-Berlin-Piloten zum potenziellen neuen Inhaber der Fluglinie, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Man kämpfe damit um seine Existenz, begründet ein Pilot die Aktion gegenüber der Zeitung. Es sei ein Akt der Verzweiflung, auch wenn einem die Passagiere leidtäten.

Wann Air-Berlin den regulären Flugbetrieb wieder aufnehmen kann ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

