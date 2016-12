Ex-Bundesbank-Präsident Hans Tietmeyer ist im Alter von 85 Jahren verstorben.

Hüter der D-Mark

Ex-Bundesbank-Präsident Tietmeyer gestorben

Im Alter von 85 Jahren ist am Dienstag der frühere Präsident der Deutschen Bundesbank, Hans Tietmeyer, gestorben. Das teilte die Notenbank am Mittwoch in Frankfurt mit. Er gilt als der letzte Hüter der D-Mark. Der knorrige Westfale galt als Garant einer stabilitätsorientierten Geldpolitik.