Verbraucher müssen sich in diesem Jahr auf höhere Erdbeer-Preise einstellen.

Niedrige Temperaturen

Schlechte Nachrichten für alle Erdbeer-Fans: In diesem Jahr gibt’s die leckeren Beeren aus deutschem Anbau erst später – und teurer werden sie auch. Schuld sind die niedrigen Temperaturen.

Berlin. Wegen der zuletzt kalten Temperaturen in Deutschland warnen Landwirte vor Lieferengpässen bei Erdbeeren und höheren Preisen. „Der ungewöhnlich frostreiche April hat bei vielen Erdbeerbauern erhebliche Schäden verursacht“, sagte Hans-Jörg Friedrich von der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse der „Welt am Sonntag“.

Wie das Blatt berichtete, beginnt die Ernte etwa zehn Tage später als erwartet und fällt voraussichtlich deutlich geringer aus als zuletzt. Landwirte versuchen immer häufiger, die empfindlichen Erdbeerpflanzen mit Tunneln und Zelten über den Feldern zu schützen.

Regionen unterschiedlich stark betroffen

Regional sei der erwartete Ernteausfall unterschiedlich hoch, hieß es weiter. So seien in der Pfalz 10 bis 15 Prozent der Blüten erfroren, in Baden-Württemberg lägen die Ausfälle stellenweise deutlich höher.

Die roten Beeren sind sehr kälteanfällig. Ungeschützt kann nur eine Frostnacht fast die ganze Ernte einer Kultur zerstören.

Von RND/dpa/are

