Die Pkw-Maut soll 2019 in Deutschland eingeführt werden.

© dpa

Pkw-Maut

Dobrindt will zehn Millionen Euro für Berater ausgeben

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will in zwei Jahren die umstrittene Pkw-Maut einführen. Angeblich hat er dafür aber weder genug Mitarbeiter, noch das notwendige Fachwissen im Haus. Deshalb will er externe Berater engagieren – für bis zu zehn Millionen Euro.