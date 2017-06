Abgasskandal

Nächstes Kapitel im Abgasskandal: Die VW-Tochter Audi hat nach Worten von Bundesverkehrsminister Dobrindt unzulässige Abgas-Software verwendet. 24.000 Fahrzeuge müssten zurückgerufen werden.

Berlin. Am Mittwoch seien Auffälligkeiten bei Modellen Audi A8 und A7 mit V6- und V8-Dieselmotoren der Baujahre 2009 bis 2013 bekannt geworden, so Dobrindt. Die Software habe dafür gesorgt, dass sich die Abgas-Reinigungssysteme anschalten, sofern das Auto auf einem Prüfstand getestet wird. Am Donnerstag habe er dann mit VW-Chef Matthias Müller gesprochen, sagte der Minister.

VW wird den Diesel-Skandal einfach nicht los

Audi und VW hatten bereits in einem milliardenschweren Vergleich mit dem US-Justizministerium eingeräumt, dass sie in den USA rund 83 000 Autos mit Audi-Dieselmotoren und einer dort illegalen Software verkauft hatten, die niedrigere Abgaswerte angibt. Die Diesel-Verfahren hatten Audi im vergangenen Jahr 1,86 Milliarden Euro gekostet.

Audi-Chef Rupert Stadler sagte bei der Jahrespressekonferenz im März diesen Jahres: „Als Konsequenz aus der Diesel-Affäre stellen wir bei Audi alles auf den Prüfstand.“ Die Aufarbeitung sei „noch lange nicht abgeschlossen“. Aber sein Unternehmen tue alles, „dass so etwas wie die Diesel-Affäre bei uns nie wieder passiert“.

Rückruf der betroffenen Modelle gefordert

Während der Jahrespressekonferenz von Audi hatten mehr als 100 Polizisten und Staatsanwälte die Zentrale des Autobauers, weitere Standorte und Wohnungen von Mitarbeitern durchsucht. Die Staatsanwaltschaft hatte „ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung“ eingeleitet. Mit den Aktionen soll geklärt werden, wer an der Verwendung der manipulierten Abgas-Software und an Falschangaben beteiligt gewesen sei.

Dobrindt hatte kurz nach Beginn des VW-Abgasskandals im September 2015 die „Untersuchungskommission Volkswagen“ eingesetzt. Laut Bild verpflichtet Dobrindt Audi nun zu einem vollständigen Rückruf der betroffenen Modelle.

Von RND/dpa

Berlin, Verkehrsministerium