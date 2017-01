Laut einer Studie der Organisation Oxfam besitzen die acht reichsten Menschen der Welt gemeinsam ein ähnlich großes Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit.

© dpa

Oxfam-Studie

Diese Männer sind reicher als die halbe Menschheit

Noch nie in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte war der Wohlstand weltweit so ungleich verteilt wie heute: Acht Männer besitzen so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit, sagt Oxfam. In einer Studie beschreibt die Organisation, wie sich die Wohlstandsschere immer weiter öffnet. Und zeigt auf, wie das geändert werden könnte.