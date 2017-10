Deutsche haben immer mehr Appetit auf Sushi

Boom mit Reis-Fisch-Häppchen

Ob im Discounter, von der Supermarkttheke, per Lieferservice oder im stylischen Restaurant – Sushi boomt. Für richtig gute Qualität sind Verbraucher allerdings kaum bereit, einen hohen Preis zu bezahlen.

Köln. Vor einigen Jahren noch skeptisch beäugt, heute heiß begehrt und praktisch überall erhältlich: Der Appetit der Deutschen auf Sushi wächst gewaltig. Früher gab es die kleinen Reis-Fisch-Häppchen nur im gehobenen Japan-Restaurant, inzwischen haben sie einen festen Platz in Supermärkten und Discountern erobert, halten Lieferdienste auf Trab und sorgen in der Gastronomie für satte Zuwächse. Die Produktion in Deutschland steigt und immer mehr Anbieter springen auf.

Vor dem Start der weltgrößten Ernährungsmesse Anuga am Sonnabend in Köln zeigt sich: Die Variationen mit rohem Lachs, Thunfisch, Algenblättern, Minikaviar, Garnele und Co. sind kaum noch überschaubar. „Die Sushi-Box als frisches Convenience-Produkt für den schnellen Verzehr hat sich in Deutschland etabliert“, sagt Matthias Keller, Geschäftsführer des Fisch-Informationszentrums. Der Sushi-Boom habe dem Fischfrischhandel einen klaren Schub gegeben. Zahlen, wie viel Geld in Deutschland mit Sushi verdient wird, gibt es indes nicht.