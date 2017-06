Wirtschaft

Deutsche Baufirmen sind nach wie vor weltweit als Partner gefragt. So stieg 2016 der Auftragseingang um 10 Prozent auf 27,2 Milliarden Euro. Besonders bezahlt machten sich Aufträge in anderen Industrieländern. Und auch für 2017 wird weiteres Wachstum erwartet.

Berlin. Positive Geschäftszahlen aus der deutschen Wirtschaft: Die Bauindustrie hat im vergangenen Jahr den Auftragseingang aus dem Ausland um 10 Prozent gesteigert. „Für das laufende Jahr sind wir zuversichtlich, diesen Wert nochmals zu übertreffen“, erklärte Hans-Joachim Bliss, Vorsitzender des Auslandsbau-Ausschusses im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.

Die Erfolge führt Bliss vor allem auf zwei Faktoren zurück: „Zum einen sind die deutschen Auslandsbaufirmen und ihre ausländischen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften bei komplexen Infrastrukturvorhaben sowie im Zukunftsmarkt des nachhaltigen und umweltfreundlichen Bauens gut aufgestellt. Zum anderen macht sich die Fokussierung der internationalen Aktivitäten auf die Industrieländer bezahlt“.

Vor allem große Baufirmen profitieren

Vor allem bei technisch anspruchsvollen Bauprojekten seien deutsche Firmen weltweit als Partner gefragt. Zwar sei das Auslandsgeschäft in erster Linie eine Domäne der großen Baufirmen mit einem teilweise weltweiten Netzwerk an Beteiligungen, darüber hinaus gebe es aber auch spezialisierte mittelständische Bauunternehmen, die ihre Leistungen in mehr als 70 Ländern auf allen fünf Kontinenten erbrächten.

Die Bauleistung im Ausland sei zwar 2016 leicht auf 24,8 Mrd. Euro zurückgegangen, vor dem Hintergrund des deutlich gestiegenen Auftragseingangs erwartet Bliss aber für das laufende Jahr bei der Bauleistung ein Wachstum von rund 10prozent, auch das Auftragsvolumen dürfte weiter steigen.

Von RND/dpa

Berlin